Platinum End: il manga degli autori di Death Note e Bakuman è vicino alla conclusione?

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata sono due autori talentuosi che nell'ultimo decennio hanno scritto pagine importanti della storia dei manga. Dopo aver pubblicato su Weekly Shonen Jump prima Death Note e poi Bakuman, nel 2015 si sono spostati sulla rivista mensile Jump SQ per serializzare la loro attuale opera, Platinum End.

Jump SQ numero 12, pubblicato in Giappone alcuni giorni fa, ha rivelato gli eventi del capitolo 46 di Platinum End. Simultaneamente, la storia mensile di Ohba e Obata è arrivata anche in inglese su MangaPlus e tutta la narrazione fa pensare che per l'opera sia rimasto poco da coprire.

Gli ultimi eventi hanno infatti portato alla morte di quasi tutti i candidati a Dio ad eccezione degli ultimi 5, divisisi in due fazioni: quella del dottor Gaku Yoneda e quella del protagonista Mirai Kakehashi. I due leader hanno capito di doversi sbarazzare l'uno dell'altro per poter raggiungere il proprio obiettivo e il finale della pubblicazione di questo mese vede finalmente i due uno di fronte all'altro in quello che sembra essere il confronto finale.

Con questa storia, si conclude anche il dodicesimo volume di Platinum End e pertanto dal prossimo mese potrebbero partire gli eventi che daranno vita al tredicesimo e ultimo volume del manga. Non perdetevi la nostra recensione sul volume 1 di Platinum End.