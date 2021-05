Platinum End: nuovi personaggi in arrivo nell'anime, svelati i doppiatori

Dopo Death Note e Bakuman, il noto duo di mangaka formato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata si è dedicato a un nuovo progetto: Platinum End. Stavolta, i due autori si sono dedicati a un formato mensile e a una storia basata sugli angeli e l'ascesa a Dio. Dopo diversi anni di pubblicazione, Platinum End si è concluso.

In contemporanea con la fine del manga, è stato tuttavia annunciato l'arrivo dell'anime di Platinum End. Un progetto in arrivo nel 2021 e che vedrà all'opera lo studio Signal.MD con la regia di Hideya Takahashi. Ma si attendevano tante altre informazioni su questa serie annunciata a dicembre 2020, e proprio in queste ore la produzione ha rivelato altre informazioni.

I doppiatori saranno:

Miyu Irino nel ruolo di Mirai Kakehashi ;

; Yui Ogura nel ruolo di Nasse;

Natsuki Hanae nel ruolo di Revel;

M.A.O nel ruolo di Saki Hanakago ;

; Toshiyuki Morikawa nel ruolo di Nanato Mukaidō;

Ai Kayano nel ruolo di Baret;

Kaito Ishikawa nel ruolo di Kanade Uryū;

Kikuko Inoue nel ruolo di Meyza;

Tomoaki Maeno nel ruolo di Hajime Sokotani;

Hikaru Midorikawa nel ruolo di Balta.

Insieme ai nuovi nomi, sono stati rivelati i character design degli ultimi quattro personaggi in elenco, con le immagini visibili in basso. La produzione di Platinum End ha incontrato dei problemi fin dalle prime fasi, ma l'anime sarà comunque trasmesso nell'ultima stagione dell'anno.