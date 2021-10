Platinum End: Ecco l'opening dell'anime ideato dagli autori di Death Note

Come sapete, il manga di Platinum End ha ricevuto una trasposizione animata a cura dello studio Signal.MD, su YouTube è quindi già possibile ascoltare la sigla di apertura dell'opera degli autori di Death Note.

In calce alla notizia trovate il link di YouTube dell'opening, oltre alla canzone è anche presente il video della sigla di apertura, che introduce i personaggi principali dell'opera pubblicata per la prima volta nel 2015. Il brano si intitola "Sense" ed è stato eseguito dal gruppo BAND-MAID. Gli appassionati di Platinum End hanno accolto con entusiasmo la canzone, nonostante la corta durata, come si può leggere dai numerosi commenti al video di YouTube.

Su Crunchyroll sono presenti i primi 3 episodi sottotitolati in italiano dell'anime, che si concluderà definitivamente dopo 24 episodi: la prima ed unica stagione infatti riuscirà a trasporre i 14 volumi del manga, pubblicati in Italia da Planet Manga e recentemente conclusosi. Per chi invece non conoscesse ancora l'opera, la serie racconta la storia di Mirai Kakehashi, giovane ragazzo che riceverai dei poteri da un angelo, che gli serviranno per combattere contro altri 12 candidati per ottenere il nuovo ruolo di Dio. In attesa dei prossimi episodi dell'anime, vi segnaliamo la nostra recensione del manga di Platinum End.