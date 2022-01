Platinum End, svelata la key visual della parte finale dell'anime

L'anime di Platinum End si sta avviando verso la sua conclusione. Basato sull'omonimo manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata, Platinum End vede protagonista il giovane Mirai, che salvato dal suicidio da un angelo scopre di essere un candidato al ruolo di Dio. A contenderglielo ci saranno altri 12 candidati selezionati dagli angeli.

L'ultima puntata di Platinum End ha aperto un nuovo scenario per i protagonisti Mirai Kakehashi e Saki Hanakago, che con i loro angeli Nasse e Revel stanno cercando un modo pacifico per decidere chi dei 6 candidati rimasti diventerà il nuovo Dio. Come annunciato da un trailer al Comic Con, Platinum End è disponibile su Crunchyroll, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana.

La serie terminerà con il 24° episodio, e quindi soltanto 9 puntate ci separano dall'epilogo. Platinum End sta entrando nel suo climax, e per celebrarlo l'account Twitter ufficiale della serie ha pubblicato una nuova key visual. Nella parte alta dell'immagine possiamo vedere Mirai, Saki e l'enigmatico giovane Susumu Yuito, che ha ereditato i poteri di Metropoliman. Nella parte bassa vediamo gli altri 3 candidati al ruolo di Dio rimasti, che conosceremo nei prossimi episodi.

Nel post è anche elencato il cast della seconda parte della serie, che verrà diretta da Kazuchika Kise. Non ci sono notizie riguardanti l'opening di Platinum End, che probabilmente rimarrà la stessa.