Platinum End: nuovo trailer per l'anime dagli autori di Death Note, debutterà il 7 ottobre

Il sito web ufficiale dedicato all'anime di Platinum End, in uscita il 7 ottobre 2021 e tratto dall'omonimo manga dagli autori di Death Note, ha condiviso un nuovo trailer sottotitolato e svelato ulteriori informazioni su cast e staff al lavoro sulla serie. L'anime debutterà in simulcast anche in Italia, in esclusiva su Crunchyroll.

Il nuovo trailer visibile in cima all'articolo include i sottotitoli in dieci lingue e mostra alcune scene tratte dell'anime, che vi ricordiamo coprirà tutta la storia nell'arco di 24 episodi. La serie seguirà le gesta di Kakehashi Mira, un ragazzo che dopo aver perso i genitori proverà a suicidarsi, solo per essere salvato all'ultimo istante da un angelo custode.

Il manga di Platinum End è scritto da Tsugumi Oba e disegnato da Takeshi Obata, coppia di autori di Death Note e Bakuman. L'opera si è conclusa il 4 gennaio 2021 in Giappone, e si compone di 57 capitoli suddivisi in 14 Volumi. Planet Manga ha iniziato la distribuzione in Italia nel novembre del 2017, pubblicando le raccolte a cadenza bimestrale, e ha distribuito il quattordicesimo e ultimo Volume lo scorso 8 luglio. In calce potete dare un'occhiata alla nuova key visual dell'anime.

E voi cosa ne dite? Seguirete Platinum End? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Takeshi Obata, illustratore del manga, ha da poco annunciato il suo prossimo lavoro.