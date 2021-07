Platinum End: primo trailer per il nuovo anime dagli autori di Death Note

Dagli autori di Death Note, finalmente la loro ultima impresa intitolata Platinum End si prepara al debutto in forma animata. All'inizio dell'anno Takeshi Obata e Tsugumi Ohba avevano concluso il manga originale dopo una serializzazione lunga 57 capitoli e racchiusa in 14 volumi.

Certo, l'annuncio dell'anime è culminato accanto allo scandalo dello studio Signal.MD, lo stesso dietro l'adattamento televisivo di Platinum End, dopo le accuse di un animatore nei riguardi di un producer che lo molestava con abusi di potere e lo minacciava di non pagare il suo stipendio. Ad ogni modo, finalmente la produzione ha rivelato al pubblico il primo trailer promozionale dell'anime, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina.

Vi ricordiamo sin da ora che l'anime conterà complessivamente 24 episodi con una suddivisione in due cour con la serie televisiva che ricoprirà interamente la storia del manga. Nel trailer in questione potete dare un'occhiata al protagonista della storia, Mirai, un ragazzo infelice che non desiderava altro che suicidarsi. Gettatosi dal terrazzo, Mirai viene tuttavia salvato in extremis da un angelo che gli dona dei poteri sovrannaturali in cambio di partecipare ad una competizione per eleggere il "nuovo" Dio.

E voi, invece, cosa ne pensate di Platinum End, seguirete l'anime atteso al debutto in ottobre? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.