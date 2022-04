Play It Cool, Guys è la nuova serie anime di Studio Pierrot

Impegnatissimo con l'arco narrativo originale dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, Studio Pierrot ha svelato il suo prossimo progetto in arrivo a ottobre 2022. Dalla serie manga di Kokone Nata, debutterà l'adattamento di Play It Cool, Guys.

Attraverso un breve trailer pubblicato su YouTube da Avex Pictures, lo studio d'animazione dietro Boruto ha presentato la trasposizione animata di Play It Cool, Guys. Oltre alla clip teaser, è stata pubblicata una key visual e alcune importanti informazioni sullo staff e il cast alla guida della produzione.

In controtendenza rispetto ai canoni classici, Play It Cool, Guys avrà episodi della durata di 15 minuti ciascuno. Inoltre, è già stato reso noto che verrà trasmesso in due cour separati. A dare voce ai quattro protagonisti, Hayate Ichihara, Shun Futami, Takayuki Mima e Soma Shiki, saranno Chiaki Kobayashi, Kouki Uchiyama, Yuichiro Umehara e Shoya Chiba.

La serie anime di Studio Pierrot è affidata al regista Chiaki Kon, già autore di alcuni anime della serie Pretty Guardian Sailor Moon. Makoto Uezu e Airi Taguchi sono accreditati come supervisore delle sceneggiature e character designer. Sempre a ottobre, è prevista l'ipotetica data di uscita dell'anime di Chainsaw Man.

Play It Cool, Guys narra la storia di un gruppo di quattro ragazzi all'apparenza super cool. Tuttavia, essi sono solo un branco di sciocchi che cercano di apparire alla moda tutto il giorno. L'opera di Kokone Nara è una divertente raccolta di storia suddivisa in parti uguali per ognuno dei ragazzi.