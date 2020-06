PlayStation 5 si trasforma in un personaggio anime in un'illustrazione virale

Dopo tanta attesa, finalmente Sony ha sciolto le riserve mostrando al mondo intero l'aspetto della nuova console della casa nipponica, PlayStation 5. In rete, ovviamente, si è mobilitata l'intera cultura nerd per omaggiare la PS5 con geniali manifestazioni di creatività, di cui una delle quali dal sentore anime.

Il design della PS5 si è finalmente mostrato, seppur riscuotendo opinioni contrastanti da parte del pubblico. Ad ogni modo, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni sull'aspetto di PlayStation 5 per conoscere meglio l'ultima arrivata di casa Sony.

Come vi raccontavamo poc'anzi, nelle ultime ore migliaia di appassionati di cultura nerd hanno riversato sul web tutta la propria creatività, trasformando nei modi più disparati e divertenti la nuova console. Un fan, un certo Mechamania, ha provato a immaginare la PS5 nei panni di una splendida ragazza anime. Il risultato in questione, che potete ammirare nell'illustrazione allegata in calce alla notizia, ha preso in prestito le caratteristiche dell'hardware della console e le ha unite insieme ad alcune delle caratteristiche iconiche dei personaggi dell'animazione nipponica.

La rappresentazione artistica ha riscosso un successo a dir poco straordinario, guadagnando in appena 12 ore la cifra monstre di quasi 150 mila manifestazioni di apprezzamento. Qualche fan ha già pensato di soprannominare la nuova eroina attraverso l'affettuoso nome di PS5-chan. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.