Plunderer: ecco trailer, cast e data d'uscita del nuovo anime di Suu Minazuki

Il sito ufficiale dedicato all'adattamento anime di Plunderer, l'opera creata da Suu Minazuki (Angeloid - Sora no otoshimono, Cosmos), ha finalmente diffuso il video promozionale che potete osservare in cima all'articolo.

La prima parte del trailer mostra alcune scene tratte dalla premiere, mentre la seconda riporta uno stralcio dell'intervista dedicata a Yoshiki Nakajima e Rina Honnizumi, rispettivamente le voci di Licht Bath e Hina.

Per chi non lo conoscesse, Plunderer è un manga action/fantasy del 2014, pubblicato da Kadokawa ed attualmente ancora in corso con 11 Volumi disponibili.

Yen Press, la casa editrice responsabile della pubblicazione del manga in America, ha descritto così la storia: "È l’anno 305 del calendario Alcian, e il mondo è totalmente dominato dai “numeri”. Ogni essere umano è segnato fin dalla nascita da un “conteggio”. Il conteggio può indicare qualunque cosa: nemici sconfitti, chilometri percorsi, criminali arrestati ecc. Maggiore è il numero, più elevata è la posizione sociale. Se per caso il conteggio dovesse arrivare a 0 però, il malcapitato finirà risucchiato nell'Abisso. Prima di precipitarbi, la madre di Hina le fece un’ultima richiesta, ossia di partire alla ricerca del leggendario Barone Rosso".

La cabina di regia è stata affidata a Hiroyuki Kanbe (Oreimo, OreTwi), mentre lo studio di animazione al lavoro sull'opera sarà Geek Toys. Masashi Suzuki (Lord of Vermillion: The Crimson King, Isuca) si occuperà dello script, mentre Yuka Takashina (Dance with the Devils), Yuki Fukuchi (Bakuon!!) e Hiroki Fukuda (Voglio mangiare il tuo pancreas) disegneranno i personaggi.

La data di uscita dell'anime è stata fissata per gennaio 2020. E voi cosa ne pensate? SIete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto.