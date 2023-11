Pluto 2, Netflix farà mai altre stagioni del nuovo anime?

Da pochi giorni disponibile in streaming sul catalogo Netflix, Pluto è l'anime fantascientifico dell'anno. L'adattamento animato del manga omonimo di Naoki Urasawa è una storia di intrighi e misteri, che rinnova il genere ponendosi come l'evoluzione più naturale di Astro Boy di Osamu Tezuka. Ma ci sarà mai una seconda stagione di Pluto?

Il debutto di Pluto su Netflix è stato osannato anche da Hideo Kojima, il leggendario game director creatore della serie Metal Gear Solid. Negli otto episodi che compongono il thriller fantascientifico Pluto gli spettatori fanno la conoscenza dell'ispettore robot Gesicht, il cui obiettivo è quello di rintracciare un misterioso serial killer che sta assassinando i robot più potenti al mondo.

Realizzato da Studio Genco e Tezuka Productions, l'anime di Pluto raccoglie l'intero manga del maestro Urasawa serializzato tra il 2003 e il 2009 sulle pagine della Big Comic Original di Shogakukan. Sebbene le preoccupazioni che soli otto episodi per l'anime di Pluto fossero insufficienti per raccogliere gli otto volumi del manga seinen, la produzione è riuscita ad adattare alla perfezione il materiale originale con puntate dalla durata eccezionale. Dunque, non ci sarà mai una seconda stagione di Pluto su Netflix, in quanto l'intera storia dell'ispettore Gesicht è già stata raccontata nell'anime e l'autore non ha mai proseguito la narrazione con un sequel.