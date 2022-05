Pluto: l'adattamento anime del manga di Urasawa è stato cancellato?

Naoki Urasawa è uno dei volti più noti nel mondo della cultura fumettistica, un vero e proprio genio protagonista di alcuni titoli oggi iconici. Tra i gioielli del maestro spicca anche Pluto, opera che doveva godere tra l'altro di un adattamento anime che sembra però destinato a non arrivare.

Circa due anni fa erano emerse un paio di voci, confermate poi dall'autore stesso, di una serie animata ispirata ad un suo progetto. In seguito ulteriori rumors confermarono la messa in produzione di Pluto, un adattamento televisivo dell'omonimo manga di successo. Da tempo, tuttavia, le informazioni su questo progetto si sono interrotte tanto da essere finito persino nel dimenticatoio.

Nelle scorse ore sono però iniziate a comparire all'asta i settei dell'anime, ovvero alcuni schizzi preparatori, ma con a fianco la dicitura 'sospeso'. Sembrerebbe dunque che la produzione dell'opera sia stata interrotta, indiscrezione confermata da un addetto ai lavori, Satoshi Takabake, che avrebbe definitivamente avvisato della cancellazione del progetto.

Si tratta di una brutta notizia per i fan di Urasawa che non avranno così modo di assistere all'anime di Pluto. Per chi non conoscesse la storia, la trama del manga qui segue: "Pluto segue le vicende del robot agente dell'Europol Gesicht, alle prese con un caso di una sequenza di morti di umani e robot in giro per il mondo dove le vittime recano con sé oggetti infilatogli o posizionati per la testa ad imitare delle corna."

E voi, invece, cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.