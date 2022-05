Pluto, Masao Maruyama conferma che l'anime è in produzione

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto dell'anime di Pluto, annunciato ormai 5 anni fa e di cui si è saputo sempre troppo poco. Nel 2017 proprio Naoki Urasawa, autore del manga di Pluto, aveva dichiarato di star lavorando a un anime, cosa che ha ribadito nel 2020.

Le ultime notizie non sono state molto rassicuranti, visto che l'anime di Pluto sembrava essere stato cancellato, come dichiarato da un addetto ai lavori allo Studio MAPPA. I fan del maestro Urasawa farebbero i salti mortali per vedere su schermo uno dei manga seinen di maggior successo degli anni 2000, nato da un soggetto originale del grande Osamu Tezuka.

Un tweet di Masao Maruyama, attuale presidente di Studio MAPPA e Studio M2, ha alimentato le speranze degli appassionati di vedere un giorno l'anime di Pluto. In risposta alla domanda di un fan, che chiedeva lo stato dei lavori all'anime di Pluto, Maruyama ha scritto: "Stiamo lavorando duramente!"

Il tweet è molto vago, ma lascia intendere che la produzione di Pluto sia tutt'ora in corso presso Studio MAPPA. L'azienda è famosa per farsi carico di molteplici progetti, che non sempre riesce a gestire al meglio. Al momento, MAPPA sta già lavorando agli anime di Attack on Titan - The Final Season Part 3, Jujutsu Kaisen stagione 2 e Chainsaw Man, a cui si va ad aggiungere quindi anche Pluto.

Ma di cosa parla Pluto? Il manga, scritto e disegnato da Naoki Urasawa basandosi su un episodio di Astro Boy del maestro Osamu Tezuka, è ambientato in un futuro dove i robot hanno un aspetto praticamente identico a quello degli esseri umani, e come loro riescono a provare emozioni. Il protagonista dell'opera Gesicht è un investigatore dell'Interpol, nonché uno dei sette robot più forti del mondo. Quando uno di questi robot viene distrutto da qualcuno (o qualcosa), Gesicht decide di mettersi sulle sue tracce, dando inizio a un seinen drammatico e avvincente.

Pluto è arrivato in Italia grazie a Planet Manga, che ha raccolto i 65 capitoli dell'opera in 8 volumi come nell'edizione giapponese. La nostra speranza è che Studio MAPPA ci fornisca a breve qualche dettaglio in più sull'anime di Pluto, ma la conferma che sia ancora in produzione ci ha già rinfrancato molto.