Pluto, Netflix rincara la dose: nuova key visual ufficiale per l'anime

Naoki Urasawa è uno dei volti più iconici e famosi della cultura manga, un vero e proprio genio dell'industria fumettistica giapponese i cui manga sono molto apprezzati in tutto il mondo. A tal proposito, proprio di uno dei suoi gioiellini, Pluto, riceverà presto un adattamento animato.

La produzione di Pluto sembra aver avuto qualche contrattempo in fase di produzione, problemi che comunque paiono risolti visto che Netflix, il distributore coinvolto in questo progetto, ha annunciato la data d'uscita dell'anime durante il corso del 2023.

Agli Anime Japan 2023 il colosso dello streaming on-demand ha colto l'occasione per fare il punto sulla situazione e aggiornare i fan sulla serie attraverso una nuova ed inedita locandina ufficiale, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia. Netflix non ha comunque fornito una data d'uscita precisa che comunque verrà rivelata nel corso delle prossime settimane. Per chi non conoscesse la trama di Pluto, la sinossi recita quanto segue: "La storia inizia con la misteriosa morte di Mont Blanc, uno dei robot più potenti della Terra e ben voluto da tutti. A indagare su questo caso, così come sulla morte di molti altri robot c'è il detective Gesicht."

