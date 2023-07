Pluto, nuovo trailer per l'anime Netflix: la premiere dell'opera di Naoki Urasawa

L'Anime Expo è una delle più grandi convention dell'industria anime giapponese e in quanto tale nelle ultime ore non sono mancate le sorprese. La manifestazione che si è svolta nelle ultime ore in Nord America, tra ospiti speciali e annunci, è stata il teatro del rilascio di un nuovo trailer per Pluto, l'anime dell'iconica opera di Naoki Urasawa.

L'Anime Expo 2023 ha ospitato Pluto, la serie dal leggendario creatore di Astro Boy, 20th Century Boys e Monster. L'adattamento di Pluto arriverà su Netflix il 26 ottobre 2023, ma ancora non è noto se gli otto volumi della storia verranno raccolti in una singola, maxi stagione oppure se la serie animata proseguirà poi successivamente.

Nel trailer pubblicato da Netflix scopriamo le premesse di Pluto. In un mondo futuristico perfettamente organizzato in cui i robot sono incapaci di uccidere gli esseri umani, un misterioso omicidio sconvolge la quotidianità. Il caso viene affidato a un robot investigatore dell'Europol. Tuttavia, nessuna traccia umana è riconducibile alla scena del crimine. Gesicht, deciso a scoprire la verità, s'imbatte in una forza pronta a distruggere il pianeta.

Presso lo Studio M2, lo staff di Pluto include Masao Maruyama come produttore esecutivo, Yuji Yamano come regista e Toshio Kawaguchi come character designer e supervisore dell'animazione. Il cast vocale include invece Toshihiko Seki nei panni di Pluto e Shinsu Fuji nei panni di Gesicht.