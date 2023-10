Pluto, trailer finale per l'anime Netflix: debutta l'opera di Naoki Urasawa

Tutto pronto per il debutto su Netflix di Pluto, la serie televisiva anime tratta dall'opera di Naoki Urasawa. Il noto servizio di streaming ha pubblicato il trailer finale dell'adattamento sul suo canale YouTube, in giapponese con sottotitoli in inglese. E' disponibile anche un nuovo poster promozionale con al centro Atom e Uran.

E' disponibile anche un nuovo poster promozionale con al centro Atom e Uran. A lato della locandina è presente una scritta che recita: "Qualcuno, fermi questo odio".

Pluto debutterà ufficialmente in tutto il mondo sulla piattaforma streaming Netflix il 26 ottobre. La serie sarà costituita da otto episodi dalla durata di sessanta minuti. In Giappone sarà possibile guardare in anteprima il primo episodio della serie durante un evento a Tokyo il 20 ottobre in presenza di alcuni membri del cast, fra cui anche Shinshū Fuji e Toshihiko Seki.

Il noto manga è nato dalla mente del talentuoso Naoki Urasawa, creatore di Monster, il cui adattamento anime è anch'esso disponibile su Netflix. Con otto volumi, Pluto è l'opera più breve dell'autore e in Italia è edito da Planet Manga.

La serie è fortemente ispirata dal classico Astro Boy del leggendario Osamu Tezuka. La storia è ambientato in un futuro lontano, in cui robot con sembianze umane e uomini vivono in armonia, qualcuno o qualcosa ha intenzione di distruggere i sette robot più potenti del mondo. Gesicht, il detective più talentuoso dell'Europol, è incaricato di indagare su questi omicidi seriali di robot. Ciò che nessuno sa, tuttavia, è che egli stesso è uno dei sette obiettivi.