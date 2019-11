Pluto TV ha lanciato un canale interamente dedicato a Naruto

Quando si parla di opere animate o cartacee che hanno in qualche modo segnato il destino dell'industria, è difficile non pensare a Naruto, manga trasposto anche in serie anime concretizzatasi grazie al lavoro di Masashi Kishimoto che ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo.

Nel corso di questi lunghi anni, il franchise ha infatti visto il sopraggiungere di serie anime, manga, film, videogiochi e prodotti di ogni tipo e tipologia pensati per fan e collezionisti, un'infinità di contenuti che sono andati arricchendosi grazie al sopraggiungere di Boruto: Naruto Next Generations. Ebbene, vista la fama riscossa dall'epopea di Kishimoto, Viz Media ha sfruttato un panel tenuto durante l'Anime NYC per annunciare ufficialmente che il servizio di streaming Pluto TV ha lanciato un canale web interamente dedicato a Naruto.

Andando più nello specifico, è stato rivelato che il canale 677 sarà, per l'appunto, il "Naruto Channel", e seppur attualmente non siano stati ancora svelati i programmi che verranno offerti, è stato confermato che tutte le serie animate e le pellicole dedicate al franchise verranno rese disponibili. Insomma, possiamo star certi che Naruto, Naruto: Shippuden e anche Boruto: Naruto Next Generations verranno rilasciati sul canale.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Naruto Shippuden. Inoltre, sempre sul sito è disponibile anche la recensione di Boruto: Naruto Next Generations.