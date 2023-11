Pluto: quanti volumi e quali edizioni ci sono del manga di Urasawa

Talvolta gli anime riescono, anche a distanza di anni, a spostare in maniera netta i riflettori su storie che hanno tanti anni sulle spalle. È ciò che è successo di recente a uno dei capolavori di Naoki Urasawa, uno dei mangaka più famosi al mondo e noto per la sua creazione di storie thriller. E il manga in questione è Pluto.

Partito nel 2003 su Big Comic Original, mentre Urasawa si occupava anche di altre storie, Pluto è un revival del mondo disegnato decenni prima da Osamu Tezuka, il dio dei manga. Il famoso autore nipponico aveva creato negli anni '50 il mondo di Astro Boy, con il giovane Atom e i tanti robot che affollavano questo universo futuristico. E questi robot tornano, ma il protagonista stavolta è Gesicht, un cyborg detective che andrà alla ricerca della soluzione di un certo mistero. L'anime di Netflix è riuscito, ma c'è chi vuole avvicinarsi anche al manga.

Quanti volumi ha Pluto? In totale, dal 2003 al 2009, sono stati prodotti capitoli che hanno portato alla pubblicazione di ben otto volumi. Questi sono stati poi tradotti e pubblicati in italiano da Panini Comics tra metà 2009 e metà 2010. Si tratta dell'unica edizione esistente di Pluto, che per ora è stato riportato sui tavoli e scaffali delle fumetterie soltanto in veste di ristampa.

Con l'anime, però, e vista anche la presenza di Naoki Urasawa a Lucca Comics and Games 2023, Panini Comics ha presentato una speciale edizione variant del primo volume di Pluto, la Celebrity Variant Edition 2023.