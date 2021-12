Poison Ivy ammalia e avvelena in questo cosplay italiano

Tra i tanti nemici di Batman, pochi sono velenosi quanto Poison Ivy. Alias di Pamelia Lillian Isley, è una ex dottoressa e ricercatrice che, a seconda della storia di riferimento, si trasforma in questo essere fortemente legato alle piante o diventando una cavia da laboratorio o ingurgitando delle piante velenose che non riescono a ucciderla.

Nella maggior parte delle apparizioni però si rivela essere una ragazza dai lunghi capelli rossi e un fisico snello, talvolta con un colorito verde invece che normale e sempre circondata da rampicanti. La sua passione per le piante è anche la sua arma principale, che adotterà spesse volte contro Batman e Gotham.

La cosplayer Dalila Tangredi, ex partecipante a Miss Italia e che sulla sua pagina Instagram da tempo si è dedicata al mondo dei fumetti e degli anime portando anche in dote un cosplay di Historia Reiss de L'Attacco dei Giganti, è tornata a travestirsi. Stavolta lo fa proprio con una delle arcinemiche di Batman: dal mondo della DC Comics nasce così questo cosplay di Poison Ivy circondata da foglie verdi e rosse che le fanno da costume.

Non è l'unica ad aver presentato il personaggio di Batman: anche Saiwestwood ha pubblicato tempo fa un cosplay di Poison Ivy intrigante.