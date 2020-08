Poison Ivy di DC Comics prende vita col cosplay della bellissima Misaki Sai

Nel mondo fumettistico di DC Comics ci sono tanti personaggi femminili che vivono avventure, combattono i protagonisti o semplicemente li supportano. Tra eroine, persone normali e antagoniste, una di quelle che negli anni ha acquisito una notevole popolarità è Poison Ivy, nemica dell'uomo pipistrello.

Pamela Lillian Isley era una ragazza che si appassionò alla botanica ma, a causa del suo professore, fu vittima di alcuni esperimenti che la modificarono mentalmente e fisicamente, trasformandola in Poison Ivy. Durante la sua vita fumettistica nel mondo DC Comics, il personaggio ha subito diverse modifiche ma principalmente è stata sempre rappresentata come una donna dai capelli rossi e dal bel fisico, avvolta di verde tra piante e vestiti.

Poison Ivy ha fatto la sua apparizione anche nel mondo cinematografico come nemica di Batman, interpretata da Uma Thurman, anche se alcuni fan di recente la vorrebbero interpretata da Jessica Chastain in un futuro film. Oggi vi portiamo un'altra rappresentazione grazie alla cosplayer Misaki Sai, conosciuta anche come Saiwestwood. Negli ultimi giorni, la ragazza ha presentato sul suo account Instagram il cosplay di Poison Ivy con più foto che ci consentono di ammirarla da diverse pose e angolazioni.

La nemica di Batman è apparsa anche nella recente serie televisiva Gotham, conclusasi con 100 episodi prodotti.