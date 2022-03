Poison Ivy, la villain di Batman sarà protagonista di una miniserie di DC Comics

L'offerta di pubblicazioni di DC Comics si arricchisce di una nuova testata: il colosso del fumetto americano ha infatti annunciato Poison Ivy. Si tratterà di una miniserie che, nel corso di sei numeri, racconterà un'avventura in solitaria della celebre antagonista di Batman.

Poison Ivy è una delle testate selezionate da DC Comics per celebrare il mondo LGBT in occasione del Pride Month. La sceneggiatrice G. Willow Wilson si occuperà di scrivere la storia, mentre le illustrazioni saranno a cura dell'artista Marcio Takara.



Pamela Isley è stata una villain, una dea, un'attivista, una scenziata e anche un cadavere. Nella nuova serie, in ogni caso, Ivy abbandonerà Gotham City con l'obiettivo di attuare il suo piano più grande: curare la Terra dai danni che l'umanità le ha causato. In che modo? Sterminando l'uomo, naturalmente.



Il primo numero della miniserie, Poison Ivy #1, verrà pubblicato in territorio americano il prossimo 7 Giugno, e la sua uscita sarà accompagnata da numerose variant cover, ad opera degli artisti Warren Louw, Nick Robles, Frank Cho, Kris Anka e Dan Mora. La cover principale (disponibile in calce insieme a tutte le variant) sarà invece realizzata da Jessica Fong.



Recentemente, inoltre, Poison Ivy è stata protagonista anche di un cosplay realizzato da Miss Bri.