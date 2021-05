Pokémon: dopo 10 anni di attesa, Ash si è finalmente riunito con una grande squadra!

L'episodio 68 della nuova serie Pokémon ha riportato Ash Ketchum e Goh a Kanto, Regione in cui il protagonista ha dato il via al suo percorso da allenatore. Nel corso della puntata, i due ragazzi sono passati a trovare il Professor Oak per recuperare alcuni materiali, e hanno trovato ad attenderli un grande comitato di benvenuto.

Come anticipatovi poche settimane fa infatti, Ash si è finalmente ricongiunto con la sua vecchia squadra, composto da Charizard, Bulbasaur, Snorlax e dal fortissimo Infernape, oltre a tanti altri Pokémon amati dai fan. In calce potete dare un'occhiata ad un estratto dell'episodio, in cui il giovane campione abbraccia il suo vecchio team.

Come sicuramente saprete, ogni nuova stagione di Pokémon ha portato il protagonista ad esplorare una nuova Regione, ragione per cui molte creature amate dal pubblico non hanno mai avuto una chance per tornare in scena. In Pokémon Esplorazioni, però, la situazione è molto diversa, e non è la prima volta che rivediamo una vecchia squadra del protagonista.

In Pokémon Esplorazioni Ash Ketchum può contare su un team estremamente bilanciato, che in molti hanno definito come il migliore in assoluto. Al momento l'allenatore viaggia con Pikachu, Dragonite, Dracovish, Gengar, Sirfetch'd e un Lucario, ma per battere un campione come Dandel potrebbero essere utili innesti del calibro di Charizard o Infernape.

E voi cosa ne pensate? Quale Pokémon di Ash vi piacerebbe rivedere in questa squadra?