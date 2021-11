Pokémon: 10 vantaggi e svantaggi per il ritorno in natura dei mostriciattoli

Il tema del viaggio e dell'avventura, centrale nella serie Pokémon è indissolubilmente legato ai compagni che danno nome allo stesso franchise. In più di 20 anni tra serie e giochi abbiamo visto instaursarsi molti rapporti tra allenatori e Pokémon, ma cosa succede quando questi vengono lasciati in libertà? Scopriamolo.

In questa classifica andremo a presentare cinque vantaggi e cinque svantaggi riguardo il ritorno alla vita selvatica dei mostriciattoli. Prima di tutto vi è la possibilità che i Pokémon soffrano o si sentano finalmente liberi una volta tornati nella natura. Dipende tutto dalla relazione precedentemente stabilita con l'allenatore, e può quindi rappresentare un immenso dispiacere oppure un sollievo altrettanto grande.

In secondo luogo i Pokémon tornati liberi dovranno darsi da fare in prima persona per sopravvivere e trovare cibo adatto ai loro organismi. D'altro canto però non vengono più costretti a combattere ed eseguire gli ordini dei rispettivi allenatori. Questo si collega direttamente col doversi riabituare ad un'esistenza non caratterizzata dalla continua violenza degli scontri. Di conseguenza l'allontanamento definitivo dalle PokéBall permette ai mostriciattoli di percepire il mondo con una prospettiva diversa e migliore.

Le abitudini vengono totalmente sconvolte tornando in natura, il che richiederà uno sforzo più o meno considerevole, in base al tempo passato con gli umani, per trovare un nuovo equilibrio. Questa libertà ritrovata potrebbe convincere alcuni Pokémon che il loro posto è però con gli umani, e potrebbe far trovare loro dei nuovi, importanti, legami.

L'ultimo svantaggio è l'assenza di qualcuno che possa prendersi prontamente cura di loro, eccenzione fatta per alcune abilità apprese da determinate specie di Pokémon, mentre l'ultimo vantaggio è rappresentato sicuramente dall'incontro con simili della loro specie, e quindi la creazione di una grande famiglia pronta ad aiutarsi e sostenersi.

Cosa ne pensate di questa breve disamina riguardante il ritorno alla libertà dei Pokémon? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti. Per concludere ricordiamo che Blastoise e Venusaur sono stati omaggiati con un realistico cosplay, e vi lasciamo scoprire chi è il miglior allenatore della serie.