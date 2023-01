Pokémon dal 1997 al 2023: l'ultimo viaggio di Ash con l'opening originale

Sono passati 23 anni dal debutto di Pokémon in Italia, un giorno lontano. Ovviamente è ancora più lontano il giorno del debutto in patria, dato che in Giappone debuttò nel 1997, oltre venticinque anni fa. Lì iniziò un ciclo con Ash Ketchum che tuttavia sta per concludersi, dopo un evento che ha dell'incredibile, dopo così tanti tentativi.

Ash ha vinto la sua prima Lega Pokémon effettiva. Dopo la vittoria ad Alola, in una lega inedita che era appena stata creata e non era molto competitiva, Ash ha iniziato un viaggio per prepararsi alla Lega Pokémon di Galar. E lì, sfida dopo sfida, è arrivato in finale contro Dandel, uno degli allenatori più forti del mondo. E ora, il protagonista di Pokémon ha raggiunto il suo obiettivo, pur consapevole che il suo viaggio non è finito e che dovrà ancora crescere e migliorare.

Tuttavia l'abbandono dell'anime conclude qui la sua storia. Per questo atto finale, l'anime di Pokémon ha deciso di usare l'opening originale del 1997, quando Ash era ancora un allenatore impreparato e imberbe, affiancato dagli inossidabili Brock e Misty. Annet, utente di Twitter, ha deciso di prendere i fotogrammi di alcune fasi dell'opening per metterli a confronto. In sostanza, la produzione ha scelto di ripercorrere la storia di Ash con vari momenti, includendo per l'appunto uno dei momenti della prima opening. Ovviamente la prima cosa che risalta è il character design nettamente diverso, rivisitato proprio negli ultimi anni con le stagioni di Alola e Galar.

Un raffronto nostalgico che riporta indietro nel tempo, a quell'anime di Pokémon del 1997 quando Ash muoveva i suoi primi passi da Biancavilla per esplorare la regione di Kanto. E a breve tornerà Misty in uno degli episodi finali.