Pokémon, dal 1998 al 2019: un video confronta l'originale e la nuova pellicola in 3DCG

Sono passati più di sei mesi dall'ottimo debutto di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, il ventiduesimo film dedicato ai Pokémon curato dal regista Kunihiko Yuyama. Il film ha incassato, ad oggi, quasi 3 miliardi di yen, confermandosi un successo nonostante le iniziali critiche legate all'utilizzo dell'impopolare tecnica di animazione in 3DCG.

Il team di Yuyama comunque sembrerebbe essere riuscito a svolgere un ottimo lavoro, per lo meno secondo quanto rivelato dalle prime reazioni dei fan pubblicate la scorsa estate. A tal proposito, nel caso in cui ancora non foste riusciti a vedere il film, potete farvi un'idea dando un'occhiata al video reperibile in cima all'articolo.

La clip, condivisa su YouTube dal canale spagnolo Clau World, mostra la prima battaglia di Ash Ketchum. Come potete vedere si tratta di un remake 1:1, al netto di qualche piccolo miglioramento negli scontri apportato in comune accordo tra il regista, Takeshi Shudo e il team di Studio OLM.

In un'intervista concessa ai microfoni di Comicbook diversi mesi fa, Yuyama dichiarò quanto segue: "Dopo aver lavorato su venti pellicole, ti spaventa un po' l'avere a che fare con qualcosa di nuovo (ndr. la tecnica 3DCG). Avevamo molta paura che il film fosse un flop, ma la prima sembra essere andata bene". A quanto pare, il risultato sembrerebbe dare regione al regista.

