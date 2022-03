Pokémon: 20 anni fa una storia di ritrovamenti e regali inaspettatamente preziosi

Il franchise di Pokémon continua ad essere estremamente popolare, tra nuovi videogiochi della serie regolare e non, espansione del gioco di carte collezionabili, e ovviamente anche le infinite avventure di Ash Ketchum nella serie animata. Ma quanti tra i fan possono raccontare di aver ricevuto in regalo delle cel originali dell’anime?

La storia in questione risale a più di 20 anni fa quando una famiglia, durante una semplice uscita, trova per terra un portafogli. Immediatamente decidono di portarlo al koban più vicino, che noi chiameremmo cabina di polizia, non aspettandosi nulla in cambio se non la certezza di aver fatto la cosa giusta. Spesso, seguendo la legge dei beni perduti che vige in Giappone, i possessori di un oggetto o un bene che viene restituito sono solito donare dal 5 al 20% del valore dell’oggetto in questione.

Stavolta però il possessore di quel portafogli ha deciso di ringraziare la famiglia inviando loro due cel originali della quinta stagione di Pokémon. Inutile dire quanto siano preziosi cimeli di questo tipo, soprattutto in ambito collezionistico. Facendo qualche ricerca Chagashi, padre della famiglia di cui sopra, ha scoperto che i due frame appartengono al 211esimo episodio della serie, ovvero "Fly Me To The Moon", “Sempre più in alto” in Italia, dove è stata rispettata la numerazione giapponese e corrisponde al 213esimo episodio.

Col passare del tempo oggetti del genere, considerando anche l’evoluzione tecnologica che ormai accompagna tutte le produzioni animate, aumentano di valore e ad oggi il frame con Misty che tiene in braccio Togepi e con alle spalle Ash e Brock vale 155mila yen, circa 1160 euro. La continua ricerca per scoprire l’identità di chi avesse perso quel portafogli ha portato Chigashi a conoscere Katsumi Takao, uno degli artisti che ebbe l’opportunità di lavorare proprio a quell’episodio. Takao ha spiegato che le cel potevano essere in mano unicamente a membri importanti dello staff, e dopo una lunga conversazione tra i due, purtroppo il donatore misterioso rimane ancora avvolto nell’ombra. In calce potete trovare i diversi post con immagini, aggiornamenti e risposte.

Per concludere vi lasciamo scoprire la devastante potenza del Leggendario Articuno nell'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni, e al bizzarro crossover tra Pokémon e Kill la Kill.