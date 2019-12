Pokemon 2019: i fan si sono innamorati di Scorbunny

La nuova serie dedicata ai Pokèmon è da poco iniziata, presentandoci un nuovo giovane co-protagonista, Go, che affianca Ash Ketchum nelle sue avventure alla ricerca di creature sempre diverse da catturare. Un Pokèmon, più di tutti in particolare, ha suscitato grandi apprezzamenti. Parliamo di Scorbunny.

Il simpatico coniglietto di tipo fuoco ha da subito catturato l'attenzione dei fan di mezzo mondo, grazie alle sue tenere espressioni e all'aspetto allegro e gioioso, come potete vedere dai tweet postati dagli appassionati in calce alla notizia, un pò come è successo con il baby Yoda nella serie di Star Wars: The Mandalorian. Da poco entrato nella serie, Scorbunny sembra essere il pokemon principale di Go, come appare dalle varie locandine che sponsorizzano l'anime, come Pichaku lo è per Ash. Nel frattempo, secondo la sinossi uscita in rete del nuovo episodio, Go afferma di voler catturare tutti i Pokèmon insetto che incontrerà a Kanto nel suo viaggio per diventare un'abile allenatore.

La serie, che ancora deve arrivare in occidente, è uscita in Giappone il 17 novembre scorso. Sembra confermato che i Pokèmon potranno usare il Dynamax la tecnica che gli consente di diventare giganteschi ed avere nuovi poteri per combattere.

E voi, che ne pensate di Scorbunny? Vi siete anche voi innamorati del simpatico coniglietto? Fatecelo sapere nei commenti