Pokémon 2019: Gou ha conquistato in un lampo l'apprezzamento dei fan

Nel secondo episodio della nuova serie dei Pokémon, in occasione della cattura del leggendario Lugia, Ash ha fatto la conoscenza del suo nuovo compagno di avventure - Gou - che grazie all'ultima puntata si è guadagnato in tempo record l'opinione positiva dei fan.

Il precedente episodio, infatti, ha visto i due protagonisti lanciarsi nella loro prima missione, nella quale hanno investigato su un gruppo sospetto di Ivysaur che veniva attirato da una misteriosa fonte di luce posta su una massiccia costruzione.

Inizialmente il loro rapporto presenta dei contrasti, dal momento che condividono delle idee diverse su come affrontare il loro primo incarico, ma durante il suo svolgimento incappano in diverse difficoltà che si rivelano utili per consolidare la loro intesa - dalla scalata della torre - in cui hanno dovuto necessariamente collaborare - fino alla lotta con il Team Rocket, reintrodotto proprio in coda alla puntata.

Lo storico trio infatti si è rivelato essere una spina nel fianco, combattendo non con i soliti mostriciattoli che li hanno sempre contraddistinti ma con un set di Pokémon inedito conferitogli da Giovanni, mandando in campo due colossi come Tyranitar e Gyarados - sconfitti da un Pikachu in grande spolvero che ha messo in mostra tutta l'esperienza accumulata nella regione di Alola.

Nelle battute finali dell'episodio i protagonisti si ritrovano nel laboratorio del Professor Sakurai, ed è proprio qui che Gou ha catturato il cuore degli spettatori, chiedendo ad Ash di poter diventare suo amico. La risposta dell'allenatore di Pallet Town è istantanea: "Noi siamo già amici!".

