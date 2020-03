Pokémon 2019: nuova aggiunta al team di Ash, è la squadra più forte di tutti i tempi?

Nell'episodio 16 di Pokémon 2019, andato in onda in Giappone poche ore fa, i fan della serie hanno potuto assistere ad una nuova cattura da parte di Ash Ketchum, il giovane allenatore di Biancavilla ultimamente in viaggio nella Regione di Galar.

Stiamo parlando di Gengar, anzi del Gengar che da ormai qualche episodio continuava ad attaccare il laboratorio del Professor Sakuragi. Il primo incontro tra il protagonista della serie e lo spettro risale all'episodio 11 di Pokémon e si era concluso con la vittoria dell'allenatore. Nell'ultima puntata Gengar è tornato per chiudere i conti ma, dopo essere stato salvato dall'imminente cattura da parte del Team Rocket, ha deciso unirsi spontaneamente alla squadra del Campione di Alola.

Pikachu ha ancora una volta sconfitto in maniera completamente autonoma i suoi avversari, mostrando una crescita senza paragoni e rimanendo il caposaldo del team di Ash. Oltre al Pokémon Elettro, l'allenatore ha a disposizione un Mr. Mime e un Dragonite, rispettivamente di tipo Pisco/Folletto e Drago/Volante. Gengar è un Pokémon Spettro/Veleno, molto efficace contro i tipi Lotta e Normale. Lo spettro può anche megaevolversi ed utilizzare la forma Gigamax.

Ash Ketchum ha recentemente confermato di voler partecipare al Pokémon World Championship e la sua squadra iniziare a sembrare davvero competitiva. A questo punto, i fan stanno iniziando a domandarsi se l'allenatore non stia davvero assemblando il miglior team di tutti i tempi.

