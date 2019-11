Pokémon 2019: i primi episodi sono stati pubblicati per errore, video bloccati su Youtube

Lo scorso 18 novembre abbiamo condiviso su queste pagine il primo episodio di Pokémon 2019, la nuova serie dedicata ai mostriciattoli più famosi del mondo con protagonisti Ash e Go. Tornando sulla news scoprirete che il video è stato però bloccato dal canale YouTube ufficiale della compagnia, che a quanto sembra, pubblicò l'episodio involontariamente.

La prima puntata infatti, distribuita gratuitamente in comune accordo da TV Tokyo e The Pokémon Company, avrebbe dovuto essere visibile per il solo pubblico giapponese e non per gli utenti occidentali. Le compagnie, prese dal lavoro, non hanno notato l'errore fino a poche ore fa, quando hanno deciso di bloccare i contenuti in tutti i Paesi esteri.

La scelta ovviamente deriva dalla volontà di vendere i diritti per la distribuzione alle maggiori compagnie occidentali o dal registrare, nel caso in cui fosse la stessa TPC ad occuparsi della diffusione dell'anime, dei dati di share importanti. Nel momento del blocco il primo episodio della serie contava oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Il secondo episodio di Pokémon è andato in onda il 24 novembre, ed ha finalmente dato il via alle avventure del duo protagonista. Ash e Go infatti hanno combattuto un Pokémon leggendario e dopo aver compiuto un particolare giro turistico di Kanto, sono tornati al laboratorio di Sakurai per prepararsi ad una nuova escursione.

