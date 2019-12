Pokémon 2019: nel prossimo episodio Ash e Go visiteranno una storica regione

Il nuovo anime dei Pokémon si conferma una serie a carattere antologico, nella quale i protagonisti saltano di regione in regione scandagliando l'intero mondo dei mostriciattoli tascabili. Una direzione che aggiunge una varietà inedita rispetto alle precedenti iterazioni, mettendo in scena - potenzialmente - una straordinaria varietà di situazioni.

Prossimamente infatti, Ash e Go faranno visita alla regione di Hoenn, dove prenderanno parte alla competizione del Parco Lotta, una struttura iconica per tutti i fan di lungo corso dei mostriciattoli tascabili, apprezzata soprattutto nei videogiochi di Game Freak - dove costituiva un valore aggiunto all'interno del post game.

Una nuova sinossi - pubblicata nel fine settimana - conferma il viaggio dei protagonisti, i quali si recheranno ad Hoenn per partecipare a un torneo speciale del Parco Lotta:

"Ash e Go si dirigono nella regione di Hoenn per prendere parte a una competizione del Parco Lotta, la Glass Noisemaker Cup". Ash ama combattere, perciò è entusiasta! Go, al contrario, si avvicinerà alle lotte Pokémon per la prima volta, dopo aver scoperto quanto sia divertente andare a caccia di mostriciattoli tascabili"

Nello scorso episodio, difatti, Go ha catturato il suo primo Pokémon - Scorbunny - dopo che quest'ultimo lo ha rincorso in lungo e in largo per chiedergli di partire all'avventura insieme a lui. All'inizio Go rifiuta, volendo catturare come primo Pokémon il leggendario Mew, ma dopo aver visto la commovente reazione di Scorbunny cambia idea repentinamente, scegliendo quindi di catturarlo.

Insieme alla nuova serie, arrivano anche le prime figure a tema. Nell'ultima puntata, Snorlax si è mostrato in una forma inedita che ha terrorizzato i nostri protagonisti.