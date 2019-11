Pokémon 2019, secondo episodio: l'arrivo della bestia leggendaria

La prima puntata della nuova serie Pokémon era partita con l'emozionante racconto della nascita di Pikachu, il secondo episodio - invece - ha sancito l'inizio dell'avventura di Ash e Go, i quali hanno avuto modo di incontrarsi in occasione della caccia al Pokémon leggendario Lugia.

La puntata inizia con il nostro Ash che si precipita a casa del Professor Oak, il quale si sta dirigendo all'inaugurazione del laboratorio del Professor Sakurai ad Aranciopoli. Ash decide di partire con lui, e una vola arrivati, percepiscono delle strane scosse che anticipano l'arrivo di un Pokémon molto potente nei paraggi.

La scena si sposta su Go, che insieme ad altri allenatori sta aspettando la comparsa del leggendario grazie a un sistema di notifiche chiaramente mutuato dal gioco mobile Pokémon GO. Gli allenatori sono disposti in fila e proprio come un Raid, attaccano la creatura con l'obiettivo di catturarla.

Questo è senza dubbio il momento in cui l'episodio mette in mostra le sue qualità migliori: lo scontro con Lugia è frenetico, il tratto e le animazioni che definiscono i Pokémon sono di ottima fattura sulla scia della precedente serie Sole e Luna che - a fronte di un character design semplice - si è distinta per una grande qualità nella messinscena delle battaglie.

Ritornando agli eventi dell'episodio, Ash e Go riescono a salire sul dorso di Lugia ed è proprio in questo frangente che fanno la loro conoscenza, mentre il Pokémon sorvola i cieli della regione e si immerge nelle profondità dell'oceano, mostrando ai nostri protagonisti le meraviglie delle acque di Kanto.

Finita la breve escursione, i due fanno ritorno al laboratorio di Sakurai, dove forniscono i dettagli del loro incontro con Lugia al professore, il quale si convince ad assoldarli per andare a caccia di Pokémon misteriosi e aiutarlo nelle sue ricerche.

Ash e Go, quindi, rimangono in alloggio presso il laboratorio del professore, in attesa di continuare la loro avventure nei prossimi episodi.

Un episodio godibile che prosegue il trend positivo del precedente, grazie a un comparto tecnico che si distingue per cura degli sfondi - pulizia del tratto e buone animazioni, coadiuvato da una narrazione leggera ma comunque funzionale all'introduzione dei personaggi.

La nuova serie dei Pokémon è già stata acclamata dai fan. Sapevate che un mangaka ha realizzato due personaggi di Pokémon Spada e Scudo?