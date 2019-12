Pokémon 2019: il team Rocket ritorna in grande stile, ecco le reazioni dei fan

Se da una parte l'episodio 2 di Pokémon 2019 ha mostrato il ritorno di un grande leggendario e ha confermato come la serie sia, in effetti, un sequel di Sun & Moon, l'episodio 3 non è certo stato da meno, visto che i fan hanno potuto finalmente assistere ad una vera prova di forza di Pikachu e al primo incontro tra Go e il Team Rocket.

La puntata, intitolata "Fushigisou, Isn't it Mysterious?" ha infatti mostrato per la prima volta Giovanni, il leader del Team Rocket, e i due storici membri Jessie e James, presentati con un'entrata ritmata da una bellissima base dalle sonorità jazz. In calce potete dare un'occhiata ad alcune reazioni dei fan.



L'episodio ha anche mostrato uno scontro tra Gyarados & Tyranitar, i due nuovi Pokémon del duo, e il solito Pikachu, salvato in corner dall'attacco combinato di un gruppo di Ivysaur.

A proposito di Pikachu, resta da sottolineare come il compagno di Ash sia riuscito a schivare e colpire con diversi attacchi i due possenti Pokémon del Team Rocket. Vista la recente vittoria della Lega di Alola del resto, non è certo una sorpresa che la mascotte di The Pokémon Company sia riuscita a trattenere i due colossi.

E voi cosa ne pensate? Avete visto l'episodio? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento del secondo episodio di Pokémon 2019.