Pokémon, 22 anni fa l'anime usciva in Italia: il primo incontro tra Ash e Pikachu

Il viaggio di Ash per diventare il miglior allenatore di Pokémon di tutti i tempi è ancora in corsa e da oltre 20 anni il celebre personaggio continua ad accompagnare intere generazioni di appassionati insieme al suo fedele compagno, Pikachu. Per festeggiare un importante traguardo, riviviamo grazie a Netlix la scena più iconica.

Un anno fa la saga dei Pocket Monsters ha spento la sua 25esima candelina, una serie immortale che continua ad entusiasmare milioni di fan in tutto il globo al punto tale che tra un paio di settimane, per l'esattezza il prossimo 28 gennaio, uscirà il nuovo videogioco intitolato Leggende Pokémon Arceus.

Ad ogni modo, era il 10 gennaio del 2000 quando il primo episodio dell'anime, oggi disponibile su Netflix, faceva il suo debutto in Italia. Per festeggiare questo anniversario, il colosso dedito allo streaming on-demand ha condiviso sui propri canali social una delle clip più famose del cartone, ovvero il primo incontro tra Ash e Pikachu, il suo amico di una vita.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Netflix ha in programma un adattamento live action per Pokémon. E voi, invece, ricordavate questa scena? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.