Pokémon: dopo 23 anni svelato l'interno di una Poke Ball

A tutti, almeno una volta, deve essere balenata in mente il pensiero di cosa si celi in realtà all'interno di una Poké Ball, ovvero il luogo dove le buffe creature passano gran parte del proprio tempo. A rivelare il presunto aspetto dell'interno della sfera ci ha pensato un nuovo oggetto del merchandising ufficiale a tema Pokémon.

Vi abbiamo già raccontato, grazie alle parole di Junichi Masuda, responsabile di Pokémon Diamante & Perla, come appare l'interno di una Poké Ball per i buffi mostriciattoli, ovvero come una sorta di stanza di un hotel extra lusso con tutte le loro comodità preferite. Grazie alla nuova collezione di Pokémon Terrarium, è possibile dare un'occhiata a come se la passano beatamente le creature nel loro piccolo ecosistema.

Nonostante questo resti comunque un oggetto di merchandising, oseremmo immaginare che l'interno di una Poké Ball appaia realmente in questo modo, soprattutto poiché coerente con la descrizione di Masuda. Ma a proposito di compagni d'avventura, conoscevate le origini di Probopass radicate nella mitologia dell'Isola di Pasqua?

E voi, invece, vi aspettavate che l'interno di una sfera Poké apparisse a questo modo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver letto il nostro speciale di approfondimento sull'eterna sfida tra Pokémon e Digimon.