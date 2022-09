Pokémon: 24 anni fa la leggenda di Ash Ketchum debuttava negli USA

L’8 settembre 1998 negli Stati Uniti d’America veniva pubblicato il primo episodio della serie anime Pokémon. Dopo 24 anni dall’inizio della leggenda di Ash Ketchum il franchise è tra i più remunerativi al mondo, e attira ogni anno milioni di utenti, tra videogiocatori e spettatori, ad entrare nel fantastico mondo dei mostriciattoli tascabili.

A differenza dell’Italia, dove l’anime è arrivato nel gennaio del 2000, più di due anni dopo la pubblicazione originale in Giappone, il pubblico statunitense ha vissuto il fenomeno Pokémon in maniera più diretta, e lo ha alimentato a tal punto da far crescere a dismisura guadagni e la richiesta di nuovi giochi, nuove espansioni del gioco di carte collezionabili e di ogni tipo di merchandise.

Per questo è importante ricordare il debutto a stelle e strisce della storia di Ash. Dopotutto il seguito ricevuto dal pubblico americano continua ancora oggi ad esercitare un ruolo importante nei profitti globali, e nelle numerose iniziative che ogni anno The Pokémon Company organizza in svariate parti del globo è sempre presente in alte percentuali, che sia nella scena competitiva legata al gioco di carte o all’attuale generazione di videogiochi, oppure a convention ed eventi generiche.

Per finire ricordiamo che i nomi dei professori Pokémon hanno significati nascosti, e vi lasciamo a simpatici crossover tra Pokémon e altri franchise in delle fanart.