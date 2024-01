Pokémon, i 3 mostriciattoli più forti comparsi nell'anime e nei film

Pokémon è uno dei franchise più longevi e di maggior successo di sempre. Si è affermato come un fenomeno culturale globale, con giochi, film e merchandise di grande successo. Tuttavia, l'anime Pokémon rimane uno dei medium preferiti dai fan per vivere l'avventura nel mondo dei mostriciattoli tascabili insieme ad Ash Ketchum e Pikachu.

L'anime ha mostrato centinaia di Pokémon, ognuno con le proprie abilità e personalità uniche. Sebbene i fan veterani possano considerare Charizard di Ash il più forte di tutti, molti altri Pokémon hanno raggiunto o addirittura superato la sua potenza. Anche se la maggior parte dei Pokémon più forti non hanno fatto apparizioni regolari nello show, queste figure leggendarie hanno alzato il livello della serie.

Ecco una classifica dei tre Pokémon più forti comparsi nella serie animata:

3. Mew: l'aspetto giocoso e carino di Mew può ingannare il pubblico, ma è uno dei mostriciattoli più formidabili mai apparsi nello show. Comparso nel primo film della serie, Mew contiene il DNA di ogni Pokémon mai esistito: questa peculiarità gli permette di apprendere le mosse di qualsiasi altro mostriciattolo.

2. Mewtwo: è un Pokémon creato artificialmente dall'uomo attraverso un filamento di DNA di Mew. È considerato uno dei mostri tascabili più famosi e potenti della serie grazie alle sue abilità potenziate di controllo mentale, telecinesi e teletrasporto. Questo Pokémon di alto livello, a causa della natura degli esperimenti a cui è stato sottoposto, è diventato feroce, elevando ulteriormente il suo livello di potenza.

1. Arceus: si trova in cima a questa breve classifica perché rimane l'entità più vicina a un Dio nel mondo Pokémon. Apparsa per la prima volta nel film Pokémon: Arceus e il Gioiello della Vita, questa creatura celeste ha una moltitudine di abilità che trascendono qualsiasi Pokémon, anche dei leggendari apparsi precedentemente nella serie. È tra i Pokémon più antichi, e ha creato le regioni di Sinnoh. Come la maggior parte dei Pokémon divini, Arceus può usare la telepatia per comunicare e possiede una forza innata che supera ogni cosa, oltre a esercitare un potere di controllo sui Pokémon leggendari.



Qui potete trovare la recensione di Pokémon: Le cronache di Arceus, se volete farvi un'idea sulle avventure di Ash nella regione di Sinnoh. E per voi? Quali sono i Pokémon più forti mai apparsi nella serie?