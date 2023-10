Pokémon: 5 misteri legati ad Ash Ketchum ancora rimasti irrisolti

Da diversi mesi Pokemon ha salutato per sempre Ash Ketchum, dando il benvenuto a Liko e Roy. Nonostante ciò, ci sono ancora alcuni misteri irrisolti legati al vecchio protagonista. I fan sperano sempre che un giorno questi dubbi verranno sciolti, ma intanto resteranno ancora senza risposta. Ecco di quali misteri parliamo.

Ash Ketchum è molto legato a sua madre: anche se lei si presenta sempre meno man mano che la serie va avanti, lui cerca comunque del tempo per chiamarla. Nonostante Ash tenga molto alla famiglia, in Pokémon non viene mai spiegato chi è il padre di Ash o cosa gli è successo. Non si conosce nulla riguardo questo personaggio e, a quanto viene mostrato nella serie, il Professor Oak è come una figura paterna per questo ragazzo, ma non si hanno ulteriori dettagli.

Mentre Ash esplora l'Arcipelago Orange con Misty e Tracey nella seconda stagione di Pokémon, Brock non compare, dal momento che decide di aiutare la professoressa Ivy nelle sue ricerche. Quando Ash ritorna, Brock non intende parlare della professoressa o del tempo trascorso con lei. Ma cos'è accaduto tra Brock e Ivy? Al momento non è dato sapere cos'è successo con esattezza.

Uno dei più grandi misteri di Pokémon è la capacità di imparare a parlare come gli umani. L'unico che riesce a parlare con gli esseri umani, a parte i Pokemon Leggendari, è Meowth. Lo impara per impressionare un altro Meowth per il quale aveva una cotta, ma non è spiegato completamente come Meowth apprende la lingua umana.

Pikachu è l'unico Pokemon nella serie avverso alla Poke Ball. Quando Ash riesce a stipulare un legame importante con il suo compagno, decide di tenerlo sempre al di fuori della sua Poke Ball. Tuttavia, non è mai stato spiegato perché Pikachu è avverso alla Poke Ball e perché tutti gli altri Pokemon invece non fanno storie. Cosa si nasconde all'interno di questo oggetto particolare?