Pokémon: dopo 8 anni e 351 episodi, una storica amica di Ash è pronta a tornare in scena!

Una storica compagna di viaggio di Ash Ketchum è pronta a tornare in scena nell'episodio 64 di Pokémon Esplorazioni, la cui uscita in Giappone è prevista per il prossimo 30 aprile. L'anime del resto non è nuovo a grandi ritorni e sorprese dell'ultimo momento, e questa volta toccherà ad un personaggio femminile molto caro ai fan.

Stiamo parlando della giovane Iris, compagna di viaggio di Ash nella serie Pokémon Nero e Bianco trasmessa dal 2010 al 2013. La ragazza ha viaggiato in compagnia di Ash e Spighetto per l'intera durata della Stagione 4, salutandoli nell'episodio 802 "Alla prossima cari amici!", quando decise di tornare a Johto dopo aver rafforzato il rapporto con il suo Axew ed essersi allenata a sufficienza per diventare una Maestra Drago.

L'episodio 64 si intitolerà "Una riunione del passato, presente e futuro?! VS Dragonite!!" e la sinossi recita quanto segue: "Iris, la compagna di viaggio di Ash nella regione di Unima, torna in scena, e Ash sembra aver ricevuto una richiesta di combattimento da lei!". In basso potete dare un'occhiata alle prime immagini in anteprima, che sembrano anticipare lo scontro tra i due con punti in palio per il Pokémon World Championship.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del ritorno di Iris? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che l'anime è attualmente in pausa e che tornerà il 9 aprile con l'episodio 61.