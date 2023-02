Pokémon e l'addio di Ash Ketchum e Pikachu: rivelata la sinossi dell'ultimo episodio

Settimana dopo settimana, si avvicina sempre di più la conclusione del viaggio di Ash Ketchum e del suo Pikachu, iniziata a Biancavilla più di venticinque anni fa e che sembra terminare proprio in quel luogo. Con la vittoria alla lega di Galar, è stato infatti annunciato che Pokémon cambierà protagonista e quindi è tempo di dire addio al ragazzo.

I titoli degli ultimi episodi di Pokémon porteranno gli spettatori su una serie di eventi capaci di suscitare nostalgia per gli anni trascorsi in compagnia di questo ragazzo e della sua creatura gialla capace di sparare fulmini dalle guance. Ash è un giovane allenatore di Pokémon che sogna di diventare il miglior allenatore del mondo. Con la sua determinazione e il suo coraggio, Ash affronta ogni sfida con entusiasmo e speranza, anche quando le cose sembrano andare male. Ed è proprio su questo che si basa l'ultimo episodio di Pokémon, come rivelato dalla sinossi.

"Quando Ash e Pikachu ritornano a Biancavilla, si riuniscono a Gary che fa una domanda ad Ash: ora che è diventato campione, quanto è vicino al suo sogno di diventare un maestro di pokémon? Diventare un maestro di pokémon è stato il sogno di Ash sin da quando ha iniziato il suo viaggio con Pikachu. Riuscirà Ash a rispondere a questa domanda?"

Ci sarà quindi un nuovo incontro con il suo vecchio rivale, Gary Oak. Ash, che sta compiendo il suo ultimo viaggio nell'anime senza mete o obiettivi particolari, potrebbe essere finalmente destinato a rispondere a questa domanda. E chissà se ciò non porterà qualche sorpresa futura nel prossimo anime, con Pokémon 2023 che partirà ad aprile.