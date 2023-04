Pokémon: l'addio ad Ash Ketchum nel nuovo singolo di Jason Paige

Il 14 aprile 2023 inizierà una nuova era dell’anime di Pokémon con l’avventura di Liko e Roy, la prima senza l’iconico Ash Ketchum a rivestire il ruolo di protagonista dopo ben 25 anni al fianco del suo inseparabile Pikachu. Per ricordarlo e salutarlo il cantante Jason Paige, voce della prima sigla dell’anime, ha realizzato un nuovo singolo.

Era il 1998 quando Jason Paige cantò la prima sigla dell’anime, raccontando l’amicizia e il legame che univa Ash, Misty e Brock ai loro Pokémon, e ora, dopo 25 anni il cantante è tornato con un pezzo del tutto originale per dire definitivamente addio ad Ash. In seguito alla chiusura della serie Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master, costituita da 11 episodi durante i quali è stato proposto agli spettatori un ritorno al passato con volti conosciuti e un senso d’avventura molto più vicino a quello delle origini, Paige ha quindi voluto comporre un proprio tributo all’allenatore.

Intitolato “Last Goodbye”, il singolo è stato condiviso da Paige stesso sul suo canale YouTube, come potete vedere dal video riportato in cima alla notizia. Mentre sulla sinistra appare lui stesso, con una sgargiante maglietta di Ash, sulla destra si susseguono alcune delle sequenze più toccanti e commoventi delle prime stagioni dell’anime. In merito al video e alla canzone, Paige ha detto: “sono stati creati per onorare questo momento incredibilmente importante nella storia di Pokémon. E per rendere omaggio a tutti gli appassionati che hanno seguito Ash e Pikachu e The Voice of A Generation”.

Aspettiamo le vostre opinioni sul video e su questa speciale sigla d’addio per Ash nei commenti. Per concludere, ecco pnuove immagini del primo episodio di Pokémon Horizons, e la nuova squadra di antagonisti che andrà ad ostacolare Liko e Roy nel loro viaggio.