Pokémon e l'addio del Team Rocket, come l'hanno presa i fan? I sentimenti contrastanti

Dopo un litigio e l'abbandono di tutte le loro creature, i tre hanno deciso di dividere le loro strade, in una separazione molto particolare. Ma ai fan è piaciuto il finale del Team Rocket ? Su Twitter, ci sono stati molti commenti in proposito, per la maggior parte increduli per il tipo di divisione che c'è stata. Secondo molti, infatti, questa separazione sarà soltanto temporanea e molti sono convinti che nel nuovo anime di Pokémon il terzetto tornerà insieme. Altri invece non sono molto convinti dal tipo di scelta, dato che non c'è stato molto pathos e non è stato reputato un finale degno per questo terzetto di ladri.

After 25 years of annoying yet funny, wholesome, heartwarming and entertaining moments, Team Rocket’s Trio - Jessie, James and Meowth leave the Pokémon anime. These characters were some of the most charming and they for sure made the anime special. I will miss them ❤️ #Anipoke pic.twitter.com/fbjxLmMLeA — Rafi (@ThePokeRaf) March 10, 2023

Absolutely no way in any of the seven circles of Hell is THIS how Team Rocket caps off their over-quarter-century run. We're seeing them again. I refuse to believe anything else. #anipoke pic.twitter.com/Msw0uxFnae — Chainsaw Medd @ Kira VS Adachi (@Meddadius) March 11, 2023

The way they ended the episode with Team Rocket arguing and then going separate ways makes me think that this is definitely not their last episode, as it leaves a VERY bitter aftertaste.#anipoke #アニポケ #めざポケ #Pokemon pic.twitter.com/0jbuoZzi4k — 🧢🏆 Annet 🏆🧢 (@Akilvers) March 10, 2023

To the Trio who made us even Love Villains , to the Trio who taught us Villains do have emotions , to the Villains who never give up no matter how many times they fail ... 🚀🧿



THANK U SO MUCH ❤️💛💙#Anipoke #TeamRocket pic.twitter.com/vLCKy35Eek — Mistyxpokeshipping💧🧡 (@Mistyxpokeship) March 10, 2023

Since Team Rocket's about to retire I wanna thank them for these looks and their influence on my gender pic.twitter.com/zgZsXMTN10 — Sovi 🧃 | #SheRaMovie | watched too much Pokemon (@SovietOnionn) March 7, 2023

Please don't let this be Team Rocket's goodbye



They're lovable characters, it would not be fair if they broke it off like this and we never see them again pic.twitter.com/aLPuZFa5Ou — Bun (@GodmasterBun) March 10, 2023