Pokémon Adventures: il disegnatore del manga si scusa per un post a sfondo politico

La scorsa domenica il disegnatore di Pokémon Adventures, Satoshi Yamamoto, ha pubblicato su Twitter un messaggio di scuse rivolto ai suoi lettori. L'artista, infatti, aveva utilizzato un hashtag a sfondo politico in un post dedicato al manga:

"Mi dispiace terribilmente di aver utilizzato le tavole del manga per esprimere le mie opinioni senza ricorrere alle mie stesse parole. Ho imbrattato l'immagine che i lettori hanno del manga e dei suoi personaggi. Mi dispiace di aver continuato finché non ho ricevuto delle direttive che mi imponevano di smettere. Sono cosciente che non è qualcosa da cui è possibile tornare indietro, ma cancellerò il tweet in questione".

Il post a cui si riferisce l'autore conteneva delle tavole inedite del manga, alle quali era allegato l'hastag "Mi oppongo alla revisione della legge d'ufficio da parte del procuratore". Nelle inquadrature, i personaggi presentavano dei dialoghi di protesta, "Ci sono persone che cercano di piegare il mondo come vogliono", oppure "Non puoi semplicemente strapparci qualcosa di tanto prezioso con un ragionamento così egoistico".

Il dissenso dell'autore è rivolto a una proposta di legge attualmente in discussione in parlamento, che prevede di aumentare l'età pensionabile per i pubblici ministeri da 63 a 65 anni. I critici sostengono che ciò consentirebbe loro di rimanere in carica più a lungo, avendo in questo modo un impatto negativo sulla democrazia del paese.

Successivamente alla rimozione del tweet, Yamamoto è tornato a farsi sentire: "Ancora una volta, mi oppongo alla revisione della legge del pubblico ministero".

