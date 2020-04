Pokémon Adventures: Nero 2 e Bianco 2, il manga arriva a conclusione

I videogiochi di Pokémon nati negli anni '90 hanno innestato una reazione a catena che ha visto la comparsa dei mostriciattoli tascabili anche in altri media. Il più famoso è indubbiamente l'anime che vede andare avanti da anni la storia di Ash Ketchum, al momento alle prese con Pokémon Journeys: The Series. Tuttavia è presente anche un manga.

Denominato in Italia Pokémon Adventures e pubblicato da J-POP, il manga prosegue basandosi più sugli avvenimenti dei videogiochi e vede quindi come protagonisti i personaggi tipici delle varie regioni. In Giappone la casa editrice Shogakukan pubblica il manga che ha appena visto la conclusione di una saga. È stato infatti annunciato il termine di Pokémon Adventures: Nero 2 e Bianco 2.

Il sito Sunday Webry, piattaforma sulla quale viene pubblicata la storia, ha pubblicato il quarto e ultimo capitolo dell'arco finale di Pokémon Adventures: Nero 2 e Bianco 2 di Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto. La serie compone l'undicesima parte del mondo di Pokémon Adventures e vedrà i volumi 54 e 55 pubblicati il 28 maggio.

Essendo basato sui videogiochi, l'arco di Pokémon Adventures: Nero 2 e Bianco 2 è ambientato nella regione di Unima e vede come nemici il Team Plasma. L'allenatore Nero dovrà sconfiggere nuovamente il gruppo di criminali e il suo nuovo capo.