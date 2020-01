Pokémon Adventures rivela un'inaspettata correlazione tra due personaggi

Oltre alla serie animata, anche il manga Pokémon esplora le avventure dei mostriciattoli tascabili, attraverso una sceneggiatura che espande la narrativa dei videogiochi e che, come in questo caso, regala dei dettagli inediti sulla lore della serie.

L'arco narrativo di Sole e Luna, infatti, ha svelato una curiosità sul legame tra due protagoniste, che si sono rivelate essere sorelle. Come potete apprendere dal tweet in calce alla notizia, la protagonista femminile dell'arco di Diamante e Perla - Platinum - ha una sorella più piccola, che non è altri che Moon, introdotta nella saga di Alola.

Di lei sappiamo che non è nativa della regione di Alola, vi si è recata solamente per curare il Piplup di sua sorella, colpito da un pericoloso avvelenamento. Il suo sogno, infatti, è proprio quello di diventare un'esperta di tipo veleno. E' in possesso di un dottorato acquisito sorprendentemente all'età di sei anni, mentre all'età di 10 divenne una farmacista.

Durante questo periodo causa l'avvelenamento del Piplup di sua sorella, che potrà curare solo visitando l'arcipelago di Alola, contenente dei materiali specifici per la preparazione del medicinale necessario.

Per quanto riguarda Platinum, invece, il personaggio compare per la prima volta nel manga nell'arco di Diamante e Perla, presentato come membro dell'antica casa dei Berlitz, una potente famiglia della regione di Sinnoh con una storia alle spalle di circa duecento anni.

E' molto perspicace e possiede una vasta cultura grazie ai numerosi libri letti durante la sua infanzia, e durante la sua avventura si servirà di questa conoscenza per fare luce sui miti della regione di Sinnoh.

Il Pokémon leggendario Mewtwo si trasforma in un Saiyan in una geniale illustrazione. Recentemente, Il Pokémon Gene, insieme al suo simile Mew, ha ricevuto una nuova action figure.