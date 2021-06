Pokémon Adventures: la serie va in pausa per le condizioni di salute dell'autore

Il mondo dei Pokémon ha saputo conquistare diversi settori nel corso degli anni. L'opera creata da Satoshi Tajiri è conosciuta principalmente per i videogiochi e per le numerose stagioni dell'anime, ma i mostriciattoli hanno ottenuto popolarità anche sul fronte manga, con la serie Pokémon Adventures, per cui è stata annunciata una pausa.

L'aggiornamento in questione è emerso sui social in seguito ad un report pubblicato in Giappone. Nel post di @VirtuallyMarti, che trovate in calce, viene specificato che Pocket Monsters Special, pubblicato in Italia da J-Pop come Pokémon - La grande avventura, è stato temporaneamente interrotto per consentire all'autore, Hidenori Kusaka, di riprendersi, viste le sue attuali condizioni di salute.

Per chi non lo sapesse Kusaka è lo sceneggiatore del manga Pokémon Adventures dal suo debutto nel 1997, controparte cartacea delle avventure vissute dai giocatori nella serie regolare dei videogiochi, che contiene anche elementi diversi da quanto mostrato nell'anime, a volte più crudi, diretti, e più vicini alla visione originale del creatore Satoshi Tajiri. Kusaka ha lavorato anche ad altre serie secondarie dedicate al mondo dei Pokémon, tra cui anche guide realizzate con lo stile a fumetti per alcuni giochi della serie. Tutta la community si è unita nell'augurare all'autore di riposarsi e riprendersi completamente.

Ricordiamo che Satoshi Yamamoto si è scusato per un post a sfondo politico, e vi lasciamo alla preview dell'episodio 71 di Pokémon Esplorazioni, dove Goh affronta la sua prima vera missione.