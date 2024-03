Pokémon: l'Agente Jenny è con il suo Growlithe in questo cosplay nostalgico

Accompagnata dal suo fidato Growlithe e intrisa di un forte senso di giustizia, l'Agente Jenny è una presenza costante all'interno dell'anime dei Pokémon, occupandosi di rendere sicure le strade di Kanto (e non solo!) da mostriciattoli pericolosi e figure poco raccomandabili, combattendo ogni giorno contro i criminali.

C'è un'Agente Jenny in ogni città e in ogni regione, ma non si tratta della stessa poliziotta. Secondo una teoria, l'Agente Jenny e l'infermiera Joy sarebbero dei Pokémon, ma la realtà è un'altra: queste talentuose poliziotte sono infatti tutte imparentate fra loro e "Jenny" è solo il cognome di quella che è una grandissima famiglia. Le differenze fra loro sono a dir poco impercettibili e sembra che solo Brock sia in grado di distinguerle. Diamo un'occhiata a questo personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer thehannahklein.

In questo cosplay dell'Agente Jenny di Pokémon, la poliziotta dirige il traffico delle città, accompagnata dal mostriciattolo di tipo fuoco Growlithe. La sua figura, seria e autoritaria, indossa un'uniforme blu scuro. I suoi lunghi capelli celesti, accuratamente raccolti in una coda di cavallo, la rendono immediatamente riconoscibile e iconica.

Dietro la sua facciata professionale, si celano una mente acuta e un cuore compassionevole. Come Agente della Polizia Pokémon, è pronta ad assistere chiunque abbia bisogno, sia esso un Allenatore smarrito o un Pokémon in difficoltà. Il suo senso del dovere è ineguagliabile e non esita a mettere sé stessa in pericolo per proteggere gli altri. Nella vita di tutti i giorni, dimostra avere anche un lato più giocoso e amichevole, soprattutto quando si tratta di interagire con i mostriciattoli tascabili. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non scoprire questo cosplay di Ash da Pokémon al femminile?

Su The first Slam Dunk re:source è uno dei più venduti di oggi.