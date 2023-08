Pokemon: Ali del Crepuscolo ha mostrato quest'evoluzione prima dei DLC?

Pokemon: Ali del Crepuscolo è uno spin-off anime che i fan del franchise non dovrebbero assolutamente perdersi, con i vari personaggi principali dei giochi Spada e Scudo protagonisti di vari episodi disponibili su YouTube, il tutto animato dallo Studio Colorito.

Spesso e volentieri l'anime ha anticipato ciò che i fan avrebbero visto nei giochi, anche se solitamente è sempre il contrario. Tuttavia, questa notizia trapelata sul web dopo almeno tre anni dall'uscita di Pokemon: Ali del Crepuscolo ha scioccato i fan.

L'intera domanda arriva dopo che un recente Pokemon Presents ha presentato la deliziosa evoluzione di Applin. Se ve lo siete perso, ecco il recap di ciò che è stato detto al Pokemon Presents di inizio agosto.

Per chi non lo ricordasse, Applin è un Pokemon drago d'erba che ha debuttato per la prima volta nell'ottava generazione, dunque nei giochi di Spada e Scudo. Il grazioso Pokemon mela si evolve in Flapple o Appletun a seconda dell'oggetto che il giocatore gli desidera dare.

Non molto tempo fa, abbiamo appreso che il DLC Pokemon Scarlet e Violet farà debuttare un'altra evoluzione di Applin nota come Dipplin. Tuttavia, alcuni fan hanno notato che quest'evoluzione è già stata mostrata nel 2020!

Di sotto potete leggere il noto tweet della pagina ufficiale PokeJungle, che mostra degli screen tratti da Pokemon: Ali del Crepuscolo in cui si nota chiaramente una mela caramellata a forma di Dipplin. Non a caso questo nuovo mostriciattolo sembra proprio una mela caramellata, dunque è impossibile sbagliarsi.

