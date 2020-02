Pokémon: nell'anime è apparsa l'ultima creatura leggendaria

I videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno introdotto non solo una regione inedita, quella di Galar, ma anche un gran numero di creature, come di consueto. Tra questi non mancano pokémon di ogni tipo, così come i cosiddetti pseudoleggendari e leggendari. Per l'ottava generazione non ci sono solo Zacian e Zamazenta.

Ash e Go si stanno dirigendo a Galar in volo per andare a vedere il Pokémon World Championship, gara che avrà come contendenti due allenatori di primissimo livello: Dandel e Lance. Mentre l'aereo procede con tranquillità, improvvisamente tra le nubi inizia ad apparire una figura oscura che mette in allerta Ash e Pikachu. Entrambi capiscono che un pokémon leggendario è nelle vicinanze. L'enorme drago fa vedere una piccola parte del suo corpo ai passeggeri del volo.

Le scene immediatamente successive dell'episodio non colgono a figura intera questo pokémon, ma come si può vedere in calce, in quei brevi secondi, si può riconoscere la silhouette di Eternatus, ultimo pokémon leggendario di ottava generazione e numero 890 nel pokédex. Il pokémon di tipo drago e veleno svanisce però quasi subito. Il gigantesco pokémon riapparirà sicuramente in futuro in questa serie di Pokémon, così come appariranno anche Zacian e Zamazenta.

Adesso Ash e Go dovranno concentrarsi sul combattimento che avverrà a breve contro l'allenatore più forte della regione di Galar, Dandel.