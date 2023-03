Pokémon: l'anime può sopravvivere senza Ash Ketchum?

Sono pochi i protagonisti diventati vere e proprie icone del settore dell’animazione, e tra questi si trova indubbiamente Ash Ketchum, e il suo Pikachu. Protagonisti dell’anime di Pokémon a partire dagli albori della serie, i due sono ormai vicini alla conclusione della loro ultima avventura, ma quanto peserà sull’anime la loro assenza?

A partire dal 14 aprile 2023 la serie di Pokémon entrerà ufficialmente in una nuova era, portando gli spettatori a seguire il viaggio di Liko e Roy, due giovani allenatori che partiranno all’insegna della scoperta della regione di Paldea, introdotta nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto. In attesa di scoprire come si svilupperà la loro storia, gli autori dell’anime hanno però pensato di realizzare una serie per salutare Ash, suddivisa in undici episodi dallo stile moderno ma con una forte componente nostalgica.

Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master è la summa del viaggio di Ash, il quale, diventato ormai campione del mondo dopo aver vinto contro Dandel nella World Coronation Series, ha pensato di vivere un nuovo viaggio in maniera semplice, incontrando vecchi amici, come Misty e Brock, e stringendo legami forti con altri Pokémon. Prima di proseguire verso la nuova serie, quindi, è stato realizzato questo ritorno alla leggerezza che caratterizzava le prime stagioni, come ammesso dallo stesso producer.

Dopotutto Ash ha realizzato il suo sogno ed è naturale che si vada avanti, soprattutto in una serie ventennale come Pokémon. I fan hanno reagito positivamente al debutto di Goh in qualità di co-protagonista in Pokémon Esplorazioni, ma sostituire un’icona del brand come Ash con due volti nuovi potrebbe suscitare reazioni contrastanti. Sebbene Liko e Roy sembrino essere ben caratterizzati e con obiettivi precisi, legati ai due artefatti di cui si è parlato molto nelle anteprime, che potrebbero portare una maggior attenzione al lato narrativo più che esplorativo rispetto a quanto visto finora nella serie.

E voi cosa ne pensate? Credete che l’anime di Pokémon potrebbe svilupparsi in maniera positiva senza un protagonista come Ash? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ricordiamo che anche il Team Rocket dirà addio all’anime di Pokémon.