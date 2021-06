Pokémon, dopo anni la rivelazione: il monologo di Mewtwo nel primo film è stato modificato

Pokémon: Mewtwo colpisce ancora è uno dei film anime più famosi della storia, con oltre 160 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. La pellicola è molto conosciuta anche in Italia, dove è recentemente tornata su Netflix con il remake Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione, ma a quanto pare la versione nostrana non è completamente canonica.

La professoressa e ricercatrice statunitense Anne Allison ne ha parlato nel suo libro Millennial Monsters, un testo scritto con l'obiettivo di analizzare lo straripante successo della serie Pokémon, dove è riportato che il monologo finale di Mewtwo nel film non è altro che un'invenzione dei produttori USA. La versione USA è la stessa arrivata in Italia, dove il monologo è rimasto pressoché identico.

Qual è la differenza, dunque? La risposta è nella pagina del libro visibile in calce. "In America abbiamo sempre preferito le storie esplicite, dove una cosa o è bianca o è nera", ha spiegato la ricercatrice, "non abbiamo lasciato sfumature come nella versione giapponese. Nella pellicola originale il monologo finale di Mewtwo non è presente [...] il pokémon si limita a dire "È meglio dimenticare tutto quanto" prima di volare via, e non riflette sul suo comportamento. Nella versione USA il monologo è molto lungo ed esplicito e viene aggiunto anche un messaggio morale, con Mewtwo che rimane sorpreso dal comportamento di un ragazzo disposto a sacrificarsi per il bene comune".

Come sicuramente ricorderete, nella pellicola Ash Ketchum si sacrifica per fermare lo scontro tra Mew e Mewtwo, e Pikachu lo salva grazie alle sue lacrime. Nella versione USA, così come in quella italiana, Mewtwo si dilegua dichiarando: "È vero Mew, io e te siamo esseri viventi. Solo ora capisco che il modo in cui si viene al mondo è irrilevante. È quello che fai del dono della vita che stabilisce chi sei". Questa frase però non è canonica, ma aggiunta come semplice messaggio morale per i più giovani, scelta che qualche utente ha criticato aspramente.

E voi cosa ne dite? È stata una scelta corretta? Diteci la vostra nei commenti! Nel caso in cui voleste recuperare il film invece, vi consigliamo di dare prima un'occhiata alla nostra recensione di Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione.